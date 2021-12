Esporte Clubes planejam trabalhar por mais público nos estádios em 2022 Apesar da ameaça da variante ômicron do coronavírus, os clubes esperam melhora e começam a projetar bons números de público para a próxima temporada

A volta dos torcedores aos estádios no segundo semestre de 2021 representou retorno técnico aos clubes, que pretendem estender as vantagens para o aspecto financeiro à medida que a pandemia fique mais controlada e mais pessoas voltem aos jogos de futebol. Apesar da ameaça da variante ômicron do coronavírus, os clubes esperam melhora e começam a projetar bons números de...