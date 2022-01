Os 20 clubes que disputarão a Série C em 2022 querem que a competição seja disputada nos moldes das duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro: em pontos corridos, com todos se enfrentando em turno e returno, com 38 rodadas. Para isso, os dirigentes das equipes querem um aporte financeiro da CBF. O futebol goiano tem um representante na competição deste ano, a Aparecidense, que o único clube do Centro-Oeste na 3ª Divisão nacional.

O pedido inicial de cota para a Série C seria de R$ 4 milhões por clube, metade do que cada participante da Série B recebeu de direitos de transmissão em 2021. Mas o grupo deve partir para uma negociação, caso a CBF sinalize que pode acatar o pedido.

Uma comissão de dirigentes da Série C será eleita para levar a proposta à entidade e isso deve ocorrer logo. A Série C tem sua primeira data reservada para 10 de abril. O número de datas reservadas para a competição, caso a fórmula de disputa mude, pode ser um problema - atualmente, a competição tem 26 datas e seriam necessárias 38 para ser disputada com as séries A e B.

“A gente tem interesse que a Série C seja mais valorizada. É uma competição que tem visibilidade grande, tem grandes clubes na Série C, clubes que já foram da Série A. Vamos debater o que seria a melhor forma”, contou Elvis Mendes, presidente da Aparecidense, que participou de reunião virtual, nesta quinta-feira (6), com os outros 19 dirigentes da Série C.

Élvis concorda com a intenção de formato de disputa em pontos corridos, dois turnos, todos contra todos. Este é o plano A, mas, se não der certo, entende que a competição não pode ter a 1ª fase regionalizada, como é atualmente - dividida em dois grupos regionais na fase de classificação.

“Não dando certo o plano A, talvez pensamos em fazer um campeonato com disputa entre os 20 em turno único na 1ª fase e seguir com os dois quadrangulares na fase seguinte”, contou Elvis Mendes.

O dirigente do clube goiano entende que a divisão regional ficaria comprometida por causa da quantidade de times de cada região. A Série C de 2022 tem nove clubes da região Nordeste, três da região Norte, um da região Centro-Oeste, três da região Sudeste e quatro da região Sul.

“A Série C merece um campeonato como a Série A e a Série B, que está logo ali para um time que tiver uma sequência. As 38 rodadas seriam excelentes para um campeonato do tamanho da Série C, que tem vários times com grandes camisas, grandes histórias. Mas creio que, para ter 38 rodadas, a CBF tem que dar uma ajuda aos clubes. Seria muito importante ter um valor, dentro da realidade, para as equipes terem elenco grande, fazer um campoenato de uma maneira consistente”, comentou João Victor Rodrigues, diretor de futebol da Aparecidense.