Esporte Clubes retiram limite de troca de técnico do Brasileirão Em 2021, clubes poderiam demitir treinador só uma vez. Aumento de acertos "em comum acordo" fez regra ter menor efeito

Os 20 clubes decidiram retirar a limitação da troca de técnicos do regulamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O limite de uma demissão por clube e um pedido de demissão por treinador não será adotado em 2022. A votação foi feita no conselho técnico da competição, nesta quarta-feira (2), e todos votaram por retirar a norma, incluindo os dois representantes goianos, A...