COB terá prêmio anual para mulheres inspiradoras

O evento anual do COB (Comitê Olímpico do Brasil) para celebrar os melhores do ano terá, já a partir da edição deste ano, no próximo dia 7, em Aracaju (SE), uma categoria voltada exclusivamente às mulheres, chamada Inspire. O objetivo da premiação, segundo o comitê, é homenagear a atleta mais inspiradora do ano, ressaltando sua trajetória ao longo da temporada. A novida...