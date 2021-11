Esporte Cobrança da torcida e reunião marcam dia do Atlético-GO Técnico do Dragão reforça confiança no elenco e diz como trabalhou o grupo para enfrentar o Ceará neste sábado (20)

Antes do jogo contra o Ceará, na noite deste sábado (20), no Estádio Antonio Accioly, o Atlético-GO vive pressão é interna e clima de mobilização e cobranças. Algumas reuniões foram feitas pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, além de conversas entre comissão técnica e elenco. Na tarde desta sexta-feira (19), alguns membros da Torcida Dragões Atleticanos (TDA) f...