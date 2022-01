Esporte Com ótima atuação de Alisson, Liverpool bate o Crystal Palace no Inglês Com esse resultado, os comandados de Klopp se mantêm na vice-liderança da Premier League, com 48 pontos

Na manhã deste domingo (23), o Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em partida que abre a 23ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Van Dijk, Chamberlain, Fabinho, para os Liverpool, e Edouard, para o Crystal Palace. O Liverpool abriu placar aos sete minutos com Van Dijk e ampliaou vantagem com Chamberlain, aos 31. Na segunda etapa,...