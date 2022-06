Com 13 clubes na disputa, a 3ª Divisão do Campeonato Goiano começa em 3 setembro e define dois times que sobem à Divisão de Acesso de 2023. O número de participantes é recorde, o mesmo de 2019. A competição terá quatro grupos na 1ª fase.

Realizado nesta terça-feira (28), o Conselho Técnico da competição estipulou a fórmula de disputa e os grupos (três com quatro clubes e um, com três).

Grupo A: Independente de Rio Verde, Mineiros, Rioverdense e Santa Helena

Grupo B: ABD de Santo Antônio de Goiás, Guanabara City e Trindade

Grupo C: Centro Oeste, União Inhumas e Uruaçu

Grupo D: América de Morrinhos, Bela Vista e Royal de Luziânia

Segundo a Federação Goiana de Futebol (FGF), os grupos foram definidos respeitando ao máximo a regionalização.

Entre os 13 participantes, disputaram a 3ª Divisão no ano passado: ABD, América, Bela Vista, Guanabara City, Independente, Mineiros, Rioverdense, Santa Helena e União Inhumas.

Os três estreantes são: Centro Oeste de Senador Canedo, Royal de Luziânia e Uruaçu, que voltou a ter atividades, o que não ocorria desde os anos 1990.

O Novo Horizonte, de Ipameri, que foi o único rebaixado na Divisão de Acesso do ano passado, está suspenso por dois anos porque desistiu do campeonato antes do início em 2021.

Fórmula de disputa:

1ª fase: jogos dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se os dois primeiros colocados de cada chave

Quartas de final: definidas no cruzamento 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º a partir da classificação geral da 1ª fase, disputadas em jogos de ida e volta. 1º, 2º, 3º e 4º colocados jogam a partida de volta como mandante

Semifinais: cruzamento 1º x 4º e 2º x 3º a partir da classificação geral dos classificados englobando 1ª fase + quartas de final. Fase disputada em jogos de ida e volta, com o 1º e 2º colocados jogando a partida de volta como mandante

Final: os dois finalistas garantem o acesso. A final será disputada em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha ao longo de todo o campeonato joga a partida de volta como mandante

Igualdade de pontos e gols nas fases mata-mata levam a decisão para os pênaltis.

Datas:

1ª fase: 3 de setembro a 12 de outubro

Quartas: 16 e 23 de outubro

Semifianis: 2 e 6 de novembro

Final: 13 e 20 de novembro