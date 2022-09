A 11 partidas do fim da Série A do Brasileiro, o Atlético-GO apresenta um dos piores desempenhos do clube até a 27ª rodada da competição. O Dragão é penúltimo colocado (22 pontos), faz sua segunda pior campanha na elite nacional, no formato de pontos corridos, e precisa somar pontos para não fechar o Brasileirão de forma melancólica, como tem se desenhado até agora.

A campanha atual, em 27 rodadas, só não é pior do que a de 2012, ano de muitos erros, trocas de técnicos, problemas administrativos e elenco fraco. Há dez anos, na 27ª rodada a equipe atleticana somava 20 pontos, conseguiu reagir em alguns jogos e fechou a participação com 30 pontos. Agora, o Dragão tem 22 pontos, distante seis pontos do primeiro clube fora da faixa do descenso, o Coritiba (28 pontos).

A diferença, entre presente e passado, é gritante em termos de projeto. Em 2012, o clube não tinha poder de investimento como agora, perdeu o título do Goianão numa final polêmica para o Goiás, iniciou a Série A sem contratações que pudessem turbinar o time e começou a rotina de trocas de técnicos: Adilson Baptista foi o primeiro a rodar.

Leia também:

+ Presidente sobre o momento do Atlético-GO: "toma o gol, desanda, vira os Trapalhões"

+ Atlético-GO precisa conquistar 70% dos pontos em disputa para não cair

Nos últimos jogos, o time foi comandado pelo ex-zagueiro Jairo Araújo, que também não conseguiu se firmar na nova função. Até aquele que seria a principal revelação do clube, o atacante Luciano (hoje no São Paulo), foi dispensado. O descenso foi consumado em Taguatinga-DF, na derrota de 2 a 0 para o Corinthians, comandado por Tite e se preparando para o Mundial Interclubes.

O Atlético-GO também teve desempenho ruim na temporada 2017, ano do último rebaixamento. O Dragão, porém, fez um dos melhores turnos dele na Série A - somou 24 pontos no returno - e só não evitou o descenso porque o aproveitamento do 1º turno foi pífio (12 pontos). Porém, foi um ano de boas negociações: Everaldo (para o México), o empréstimo do meia Jorginho (futebol árabe) e a transferência de Luiz Fernando (Botafogo).

O Atlético-GO de 2022 corre o risco de fechar de forma negativa uma temporada positiva em boa parte dos jogos. Foi campeão goiano, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e na semifinal da Sul-Americana. Nas duas copas, foi eliminado e iniciou processo de depressão técnica no Brasileirão - ficou sete rodadas sem vitória -, quebrou o jejum ao vencer o RB Bragantino-SP e novamente entrou em fase de resultados ruins e não vence há seis rodadas.

Pela frente, na próxima semana, terá dois adversários em situações bem antagônicas na Série A: Corinthians (finalista da Copa do Brasil e brigando na parte de cima da tabela) e o Avaí-SC (concorrente direto do Dragão contra o rebaixamento).

Indagado se quatro pontos seriam uma boa marca para o Atlético-GO nestas duas partidas, o técnico Eduardo Baptista disse que sim.

“É uma boa pontuação. O que tenho procurado passar para eles (jogadores) é que não adianta pensar em dois jogos. Temos de pensar no próximo. Temos um adversário duro, que é o Corinthians (dia 28), que, jogando em casa, é muito complicado, competitivo, o torcedor sempre joga junto. Mas é um time que o Atlético-GO conseguiu vencer lá (Arena Itaquera). Temos de buscar o resultado, treinar e depois pensar no jogo do Avaí. Neste jogo, temos de pontuar”, previu o treinador.

Na Série A por pontos corridos

Desempenho do Atlético-GO em 27 rodadas ano a ano

2010: 17º, com 26 pontos, a 3 do 16º, Avaí, primeiro fora do Z4

2011: 11º, com 38 pontos, a 11 pontos do 17º, Athletico-PR, primeiro dentro do Z4

2012: 20º, com 20 pontos, a 9 pontos do 16º, Coritiba, primeiro fora do Z4

2017: 20º, com 26 pontos, a 6 pontos do 16º, Fluminense, primeiro fora do Z4

2020: 12º, com 34 pontos, a 6 pontos do 17º, Bahia, primeiro dentro do Z4

2021: 11º, com 34 pontos, a 6 pontos do 17º, Juventude, primeiro dentro do Z4

2022: 19º, com 22 pontos, a 6 pontos do 16º, Coritiba, primeiro fora do Z4