Com 21 jogadores, entre novatos e remanescentes da temporada passada, o Atlético-GO iniciou a pré-temporada nesta terça-feira (13). Em processo final de transferência para o São Paulo, Wellington Rato não participou da atividade, assim como o lateral direito Dudu, que se juntará ao elenco nesta quarta-feira (14).

O jogador foi liberado pela diretoria atleticana para resolver problemas pessoais e perdeu o primeiro dia de preparação. Dudu estará com o restante do elenco para a pré-temporada, mas a permanência dele no clube não está assegurada ainda.

Dos seis reforços contratados pelo Dragão para 2023, apenas o atacante Igor Torres ainda não se apresentou. O zagueiro Igor Ribeiro, o lateral direito Rodrigo Soares, os volantes Mikael e Val, além do atacante Vico Duarte já participaram da primeira atividade no novo clube.

Outra novidade na atividade foi o atacante Luís Phelipe, que retorna de empréstimo junto ao Náutico. O jogador é outro que pode não ficar para a temporada, pois tem conversas para se transferir para o Botafogo. O lateral esquerdo Moraes não participou da atividade em campo, mas deverá se juntar ao restante do elenco em breve. O goleiro Márcio Defendi, de 18 anos, voltou de empréstimo no Internacional e também está reintegrado.

Recuperados de lesões que provocaram procedimentos cirúrgicos no tendão de Aquiles, os zagueiros Ramon Menezes e Emerson Santos estão participando normalmente das atividades e ficam à disposição da comissão técnica para todas as atividades. O goleiro Ronaldo, por outro lado, ainda não está plenamente recuperado e deverá passar mais alguns dias no processo de recuperação com a fisioterapia.

Confira a lista de jogadores que participaram da 1ª atividade na pré-temporada do Dragão:

Goleiros: Pedro Paulo, Márcio Defendi e Ronaldo

Laterais: Luan Sales, Jefferson e Rodrigo Soares

Zagueiros: Emerson Santos, Ramon, Lucas Gazal, Michel e Igor Ribeiro

Volantes: Gabriel Baralhas, Rhaldney, Mikael e Val

Meia: Shaylon

Atacantes: Luiz Fernando, Airton, Kelvin, Vico Duarte e Luís Phelipe