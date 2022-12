O elenco do Goiás se apresentou na manhã desta sexta-feira (16) para dar início à pré-temporada de olho nos compromissos de 2023. Ao todo, 28 jogadores do elenco profissional se apresentaram para início das avaliações físicas e médicas.

O clube apresentou sete jogadores ao restante do elenco remanescente da temporada passada e foi também o primeiro contato dos atletas com os novos integrantes da comissão técnica contratada pelo clube. O meia João Paulo, que é das categorias de base do clube, também se apresentou para trabalhar na pré-temporada.

A atividade foi supervisionada pelo preparador físico Ednilson Sena, da comissão permanente do Goiás, além de André Luís e Alexandre Faganello (auxiliares) e o preparador físico Valdir Nogueira Júnior (Juninho), esses últimos contratados junto com o técnico Guto Ferreira, que chegará em Goiânia neste fim de semana.

O auxiliar técnico Emerson Ávila, integrante da comissão técnica permanente, vai se apresentar na segunda-feira (19).

Líder do elenco e jogador mais identificado com o clube do atual elenco, o goleiro Tadeu valorizou o tempo de descanso após o fim da última temporada e disse que o foco é realizar uma pré-temporada de excelência para chegar bem nas competições e buscar melhores resultados em comparação com os obtidos na última temporada.

"Foi um descanso merecido e nós pudemos nos recuperar muito bem mentalmente para nos preparar para esse ano de 2023. Há uma expectativa boa de que será um ano muito especial para o Goiás", destacou Tadeu.

Confira o elenco que se apresentou nesta sexta-feira (16)

Goleiros: Tadeu, Marcelo Rangel e Matheus Alves

Zagueiros: Lucas Halter, Sidimar, Yan Souto e Da Silva

Laterais: Maguinho e Hugo

Volantes: Jhonny Lucas e Fellipe Bastos

Meias: Marquinhos Gabriel, Diego, Matheusinho e João Paulo (base)

Atacantes: Breno Herculano, Luiz Filipe, Vinícius, Nicolas, Apodi e Lucas Emmanuel

Volta de empréstimo:

Zagueiro/lateral: Heron

Contratados:

Zagueiros: Edu, Eduardo Thuram

Lateral: Sander

Volantes: Willian Oliveira

Meia: Carlos Maia

Atacante: Fernandinho e Philippe Costa