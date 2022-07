Uma partida a cada três dias. Essa é a realidade que os cinco clubes brasileiros vivos em três competições simultaneamente terão entre a próxima quarta-feira (27), início das quartas de final da Copa do Brasil, e 21 de agosto, data da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Reclamação recorrente entre treinadores que trabalham no país, como o corintiano Vítor Pereira e o palmeirense Abel Ferreira, o calendário será especialmente apertado para Corinthians, Flamengo, São Paulo, Athletico-PR e Atlético-GO, que farão, neste período, oito jogos em 25 dias.

Aqueles que passarem de fase em duas competições (Copa do Brasil e Libertadores ou Sul-Americana) vão estender a exaustiva média por pelo menos mais um mês, já que as semifinais das três copas ocorrerão entre o fim de agosto e meados de setembro.

No fim de junho, após o empate no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Boca Juniors-ARG, Vítor Pereira se manifestou com duras críticas à sequência de jogos que os clubes enfrentam no Brasil.

"O calendário brasileiro vai nos massacrando, nos tirando jogadores. [...] Qualquer dia não teremos mais jogadores para entrar em campo. Teremos que ir buscar na base e fazer uma equipe para nos apresentarmos com uma equipe da base", disse o português.

Para além dos cinco times citados, há equipes como Palmeiras, Internacional, Fluminense, Atlético-MG, Ceará, Fortaleza e América-MG, ainda vivas em uma competição além do Campeonato Brasileiro, que terão seis confrontos no mesmo período.

Já os oito representantes da Série A fora das competições de mata-mata —Santos, Bragantino, Botafogo, Goiás, Avaí, Cuiabá, Coritiba e Juventude— farão, até 21 de agosto, quatro jogos, ou um a cada seis dias, todos pelo Campeonato Brasileiro.

Confira a sequência dos times vivos em três competições:

ATLÉTICO-GO

Corinthians (27/7), Copa do Brasil, em casa

Flamengo (30/7), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Nacional-URU (2/8), Copa Sul-Americana, fora de casa

Bragantino (6/8), Campeonato Brasileiro, em casa

Nacional-URU (9/8), Copa Sul-Americana, em casa

Botafogo (13/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Corinthians (17/8), Copa do Brasil, fora de casa

Cuiabá (20/8), Campeonato Brasileiro, em casa

CORINTHIANS

Atlético-GO (27/7), Copa do Brasil, fora de casa

Botafogo (30/7), Campeonato Brasileiro, em casa

Flamengo (2/8), Copa Libertadores, em casa

Avaí (6/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Flamengo (9/8), Copa Libertadores, fora de casa

Palmeiras (13/8), Campeonato Brasileiro, em casa

Atlético-GO (17/8), Copa do Brasil, em casa

Fortaleza (20/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

SÃO PAULO

América-MG (28/7), Copa do Brasil, em casa

Athletico-PR (31/7), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Ceará (3/8), Copa Sul-Americana, em casa

Flamengo (6/8), Campeonato Brasileiro, em casa

Ceará (10/8), Copa Sul-Americana, fora de casa

Bragantino (14/8), Campeonato Brasileiro, em casa

América-MG (18/8), Copa do Brasil, fora de casa

Santos (21/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

FLAMENGO

Athletico-PR (27/7), Copa do Brasil, em casa

Atlético-GO (30/7), Campeonato Brasileiro, em casa

Corinthians (2/8), Copa Libertadores, fora de casa

São Paulo (6/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Corinthians (9/8), Copa Libertadores, em casa

Athletico-PR (14/8), Campeonato Brasileiro, em casa

Athletico-PR (17/7), Copa do Brasil, fora de casa

Palmeiras (21/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

ATHLETICO-PR

Flamengo (27/7), Copa do Brasil, fora de casa

São Paulo (31/7), Campeonato Brasileiro, em casa

Estudiantes-ARG (4/8), Copa Libertadores, em casa

Atlético-MG (7/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Estudiantes-ARG (11/8), Copa Libertadores, fora de casa

Flamengo (14/8), Campeonato Brasileiro, fora de casa

Flamengo (17/7), Copa do Brasil, em casa

América-MG (21/8), Campeonato Brasileiro, em casa