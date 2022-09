O Atlético-GO sofreu nova derrota na Série A do Brasileiro, não mostra poder de reação na competição e se vê próximo do rebaixamento à Série B, em penúltimo lugar (22 pontos) com mais 12 rodadas e 36 pontos em disputa. Presidente do clube, Adson Batista disse que, até o dia da próxima partida, internamente será “uma semana crucial para o time ser altamente competitivo” e promete fazer as mudanças necessárias.

O Atlético-GO volta a jogar na segunda-feira (19) seguinte, contra o Inter, em Goiânia. Na derrota de 2 a 0 para o Coritiba, na tarde deste domingo (11), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, problemas de derrotas anteriores se repetiram, como falhas defensivas nos cruzamentos, pouca efetividade ofensiva, falta de poder de reação depois de levar gol e apatia.

O dirigente atleticano não adiantou quais mudanças pretende fazer, mas promete ser enérgico. Se for preciso, vai afastar jogadores que não estejam sintonizados com o momento. Disse que vai “fazer avaliações” sobre o trabalho do técnico Eduardo Baptista, mas sem deixar claro até quando o técnico continua no cargo.

Até agora, em quatro jogos sob comando dele, o Atlético-GO venceu uma vez (3 a 1 sobre o São Paulo), mas perdeu de Atlético-MG (2 a 0), São Paulo (2 a 0 e 4 a 2 nos pênaltis) e Coritiba (2 a 0). O novo treinador mudou a forma de o time jogar, mas a equipe não mudou o comportamento nos últimos jogos.

O dirigente também não se mostra satisfeito com rendimento de alguns jogadores e da falta de reação da equipe. “Temos de fazer uma semana boa”, frisou Adson Batista. Segundo ele, “duas vitórias” são suficientes para colocar o time na disputa contra o rebaixamento, mas a derrota para o Coritiba (2 a 0) e a vitória do Ceará (2 a 1) sobre o Santos serviram para que o Coxa e o time cearense melhorassem a posição deles na tabela.

Na derrota para o Coritiba, o Dragão sofreu dois gols em cruzamentos. No primeiro deles, o atacante Alef Manga subiu mais alto e cabeceou para abrir o placar, aos 44 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 4 minutos, Fabrício Daniel ampliou de cabeça. Ficou mais difícil reagir.

Para Adson Batista, é preciso “fortalecer defensivamente” a equipe, “identificar quem está melhor de cabeça e em condição de enfrentar esse momento”.

Para o técnico Eduardo Baptista, é preciso aproveitar a semana aberta para os treinos. O elenco ganha folga nesta segunda-feira (12), mas a promessa é de muito trabalho a partir de terça-feira (13). O treinador entende que o time precisa assimilar os gols sofridos. Avaliou que a equipe jogou bem até sofrer o primeiro gol, teve chances de empate no começo do segundo tempo e sentiu o golpe assim que o Coxa fez 2 a 0.

“É trabalhar no dia a dia, evitar tomar esses gols de novo, como contra o Atlético-MG, no final do primeiro tempo (gol de Keno). Nesse emocional, mais do que conversa, é preciso corrigir situações ofensivas e defensivas. Tudo acontece dentro do campo. Pedi para não olharem para a tabela. Uma vitória nossa muda o cenário”, previu Eduardo Baptista.