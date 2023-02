Com seus três principais clubes na história da Copa do Brasil, o futebol goiano inicia sua participação no milionário torneio nacional com jogos de Vila Nova, Atlético-GO e Goiás nesta semana. Os três representantes de Goiás na edição de 2023 jogam a 1ª fase como visitantes e precisam de apenas um empate para avançar para a próxima fase.

O Vila Nova será o primeiro a entrar em ação nesta semana voltada para a Copa do Brasil. Após empatar o jogo da ida contra o Anápolis, pelo Campeonato Goiano, e eliminar o Luverdense-MT, nos pênaltis, pela Copa Verde, o Tigre viaja até o interior do Espírito Santo para enfrentar o Real Noroeste-ES. A partida está marcada para sexta-feira (28), às 20 horas, no Estádio José Olímpio Rocha.

Para esse primeiro compromisso eliminatório, a delegação colorada viaja até Vitória, capital do Espírito Santo, e depois segue até o município de Águia Branca, que fica a pouco mais de 200 km de distância da capital capixaba. O adversário é o Real Noroeste-ES, que ocupa a vice-liderança do campeonato estadual, com a mesma pontuação do líder Porto Vitória. No entanto, a equipe capixaba não se deu bem na Copa Verde ao ser eliminada pelo União de Rondonópolis-MT na 1ª fase.

No dia seguinte, o Atlético-GO faz duelo contra o Atlético-BA, de Alagoinhas. A logística do Dragão é um pouco mais tranquila em relação ao trajeto que o Vila Nova terá de percorrer. Alagoinhas está a 110 km de Salvador, capital da Bahia. No entanto, o time rubro-negro precisou se deslocar entre Goiânia e Iporá para disputar o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. O Atlético-GO conseguiu vencer, fora de casa, por 1 a 0, e voltar para casa com uma ligeira vantagem.

Agora, o Dragão volta seu foco máximo para a disputa da Copa do Brasil. Para o time atleticano, avançar na competição nacional é muito importante para as finanças do clube, uma vez que a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro resultou em uma queda importante de receitas para 2023. A partida decisiva no interior baiano está marcada para quarta-feira (1º de março), às 19 horas.

Na mesma data e horário, o Goiás estará em campo para enfrentar o ASA de Arapiraca, de Alagoas. O time esmeraldino chega embalado após golear o Goiânia, por 8 a 3, no Serra Dourada, pelas quartas de final do Campeonato Goiano. Antes, o time alternativo esmeraldino havia goleado o União de Rondonópolis-MT pela 2ª fase da Copa Verde. Para essa partida, a delegação esmeraldina terá de realizar um deslocamento até Arapiraca, que fica a 140 km de Maceió, capital alagoana.

Os três clubes goianos têm a vantagem de jogar pelo empate porque estão mais bem posicionados no ranking da CBF, mas isso não é garantia de sucesso na 1ª fase. Nos primeiros jogos desta 1ª fase, a “zebra” passeou em alguns gramados espalhados pelo Brasil.

Juventude, Chapecoense e Londrina, clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, foram eliminados por São Luiz-RS, Marcílio Dias-SC e Nova Mutum-MT, respectivamente. As três equipes que avançaram não têm divisão no Campeonato Brasileiro em 2023.

Mas o maior tropeço na 1ª rodada da Copa do Brasil ficou para o Cuiabá. O clube do Mato Grosso, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo modesto São Raimundo, de Roraima, que vai disputar a 4ª Divisão do Brasileirão em 2023, ao ser derrotado por 4 a 3, em Boa Vista (RR).

Este atual formato da Copa do Brasil, que tem a 1ª fase disputada em jogo único, entrou em vigor na edição de 2017. Desde então, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova estiveram presentes em todas as edições. Esmeraldinos e rubro-negros já sentiram o sabor amargo da eliminação já na primeira partida. Em 2018, o Atlético-GO visitou o Altos, do Piauí, e foi derrotado por 2 a 1. Três anos depois, o Goiás visitou o Boavista-RJ, em Saquarema (RJ) e foi eliminado ao perder por 3 a 1.

A classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil é muito valiosa para os clubes para rechear os cofres de olho na sequência da temporada. Em caso de classificação, o Goiás adiciona mais R$ 1,7 milhão de premiação para participar da 2ª fase, além de R$ 1,4 milhão que garantiu ao participar desta primeira etapa. Atlético-GO e Vila Nova vão receber R$ 1,4 milhão em caso de classificação, que se somariam ao prêmio de R$ 1,25 milhão que receberam na 1ª fase.