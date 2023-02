Campeão da Copa Goiás e vice do Estadual 2022, eliminado na 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, o Atlético-GO estreia, na tarde desta quarta-feira (1º), no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima-MG.

Enquanto a equipe profissional planeja passar de fase na Copa do Brasil, no mesmo dia (1º), os meninos atleticanos carregam o sonho de se classificar num torneio considerado de concorrência forte e de elevado nível técnico.

Ano passado, o Dragão foi penúltimo colocado no Grupo B com 7 pontos em nove jogos disputados (duas vitórias, um empate e seis derrotas). Na temporada atual, a meta é elevar o aproveitamento e, se possível, brigar por uma das quatro vagas na fase inicial, que terá 20 clubes divididos em dois grupos de dez equipes cada um.

O Atlético-GO está no Grupo B, ao lado de Atlhetico-PR, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo. Na 1ª fase, jogará nove vezes – cinco fora de casa e quatro jogos em Goiânia, no Estádio Antonio Accioly ou, se houver alguma partida do time principal, no Estádio Olímpico.

“Vamos enfrentar algumas referências da base no futebol brasileiro. São clubes com orçamentos maiores, têm tradição na base, mas é possível brigar pela classificação”, comentou Mauro Antônio Júnior, superintendente de futebol do Atlético-GO. Entre as referências, ele citou clubes como Athletico-PR, São Paulo e o papa títulos recentes, o Palmeiras, campeão do Brasileiro, Copa do Brasil e atual bicampeão da Copa São Paulo (2022 e 23).

O Atlético-GO inicia a competição nacional sob comando do técnico Augusto Fassina, de 36 anos e que assumiu o time sub-20 ano passado, comandou a equipe na Copa São Paulo (foram duas vitórias e dois empates, mas com eliminação nos pênaltis pela Juazeirense-SP) e tem passagem rápida no Goianão 2023 pelo Inhumas (cinco derrotas em cinco rodadas).

Augusto Fassina foi o treinador na conquista da Copa Goiás 2022, torneio que teve sabor especial, pois o clube não o conquistava havia 13 anos. “Ele (Augusto Fassina) formou o elenco, conhece os atletas, tem a nossa confiança”, destacou Mauro Junior.

“Tivemos 15 dias de preparação, que foi proveitosa, trabalhamos bastante o elenco, que já conhecemos bem”, comentou Mauro Júnior. Segundo ele, os jogadores ganharam experiência após passagem pelo elenco principal ou nos times para os quais alguns foram emprestados no Estadual de profissionais. O Atlético-GO fez uma contratação, até agora – o volante Arilson Pedro, que veio do Floresta-CE. Mas ele ainda não está regularizado, segundo Mauro Júnior.

Depois da Copinha, os jogadores tiveram férias, mas alguns foram emprestados a outros clubes do Goianão, como o atacante Samuel (autor do gol do título) e o meia Marcos Daniel, (cedidos ao Goiânia), os atacantes Keven e Jesus e o zagueiro Douglas (cedidos ao Inhumas). Eles voltaram ao Dragão, à exceção de Samuel, ainda vinculado ao Galo, mas que volta depois do Estadual.

Do elenco principal, só o atacante Daniel - autor de quatro gols no Goianão, que deve ser titular no jogo do Dragão em Alagoinhas-BA, contra o Atlético-BA, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (1º) – não foi liberado para a estreia diante do Cruzeiro.

Augusto Fassina poderá contar com o zagueiro Renan Cosenza, o lateral Guilherme, o volante Thiago Medeiros, os atacantes Matheus Santos e Calebe e o goleiro Márcio Defendi, a principal novidade no Brasileirão Sub-20.

Márcio Defendi tem 19 anos, é filho do goleiro campeão da Série C 1990 e titular até 1993 no Dragão. Aliás, tem o mesmo nome do pai, Márcio Defendi,. Destaque na base, estava emprestado ao Inter, voltou ao Atlético-GO e treina entre os profissionais. Márcio Defendi assume a posição que foi ocupada por Daniel, que não tem mais idade para atuar na base e foi cedido ao União-MT.