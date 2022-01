Esporte Com base titular mantida, Vila Nova projeta ‘ano de taça’ Tigre conseguiu manter de seis a sete titulares de 2021 para a próxima temporada

O fato do Vila Nova ter conseguido manter a base do time titular de 2021 para a próxima temporada, que começa para o clube na próxima terça-feira (25), anima o elenco vilanovense para a conquista de resultados positivos em 2022. O goleiro Georgemy, um dos remanescentes no time colorado, entende que esse será um diferencial do Tigre. No único teste na pré-temporada...