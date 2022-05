Esporte Com boa média de chutes no gol, Vila Nova tenta marcar mais vezes Tigre é um dos times que mais acertam o alvo na Segundona, com 4,6 chutes no alvo por jogo, mas vive período sem marcar e soma sete gols após nove rodadas

O Vila Nova é o quarto time que mais finaliza a gol na Série B do Brasileiro, após nove jogos, mas vive período ruim na temporada sem marcar há quatro partidas. Na sequência, perdeu duas vezes (para Fluminense, na Copa do Brasil, e Sampaio Corrêa, no Brasileiro) e empatou com Chapecoense e Grêmio na Segundona. Ex-atacantes com passagens pelo Tigre entendem que o momento ...