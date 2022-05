Esporte Com briga e dois expulsos, Corinthians segura o Boca e empata na Bombonera Time paulista mantém liderança da chave, agora com oito pontos, e depende apenas de si para avançar às oitavas de final na 1ª colocação do Grupo E

Nesta terça-feira (17), o Corinthians enfrentou seu jogo mais complicado na fase de grupos da Copa Libertadores e, mesmo fora de casa, na Bombonera, ficou no empate por 1 a 1 com o Boca Juniors. Na etapa final, depois dos gols de Du Queiroz e Benedetto no primeiro tempo, o time paulista viu o volante Cantillo e também o técnico Vítor Pereira serem expulsos após confusão c...