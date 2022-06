Em tarde de Samara, o Vila Nova derrotou o Atlético-GO, por 2 a 0, neste sábado (11) e abriu vantagem no confronto válido pela 1ª fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro. O time colorado entrou em campo com o risco de ser eliminado logo no primeiro jogo, mas prevaleceu sobre o rival e levará vantagem para o jogo da volta no próximo domingo (19).

O Vila Nova abriu o placar logo aos 16 minutos do 1º tempo. Samara converteu cobrança de pênalti, em lance em que Jhennifer, do Dragão, foi expulsa de campo. Em casa, o time colorado abria o placar e conseguia deixar distante a possibilidade de ser eliminado ainda no primeiro jogo.

Não demorou muito tempo para que a igualdade numérica em campo fosse restabelecida. Erica, do Vila Nova, interrompeu contra-ataque promissor do Dragão e acabou sendo expulsa também da partida.

Em casa e com objetivos ousados na Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova seguiu apertando o ritmo no 2º tempo e conseguiu ampliar o placar, aos 27 minutos. A artilheira da tarde no OBA era Samara, que fez de cabeça o segundo gol dela na partida para decretar a vitória colorada.

O jogo de volta da 1ª Fase do Brasileiro Feminino será disputado no próximo domingo (19) no CT do Dragão, às 10 horas. O Tigre pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para a próxima etapa da competição nacional.