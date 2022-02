Esporte Com casos de Covid-19, Rensga tem jogos adiados no CBLOL Comunicado foi divulgado pela Riot Games, que organiza a competição, mas sem detalhar a quantidade de jogadores infectados

Os jogos da Rensga BitPreço na 3ª semana do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) foram remarcados para quinta-feira (10) após o time goiano informar que possui atletas em seu elenco com resultados positivos para a Covid-19. A informação foi divulgada pela Riot Games, que organiza a competição, nesta sexta-feira (4). No comunicado, a Riot Games exp...