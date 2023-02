A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (6) as datas, horários e locais das semifinais na Supercopa. A competição que abre o calendário do futebol feminino conta com Corinthians, Internacional, Flamengo e Real Brasília.

Ambos os jogos acontecerão nesta quarta-feira (8), mas em horários distintos. O Corinthians enfrentará o Inter às 16h20 (de Brasília), enquanto Flamengo e Real Brasília jogam às 21h30 (de Brasília).

O clube alvinegro mandará a partida na Neo Química Arena, em São Paulo, Já o time rubro-negro jogará no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

SEMIFINAIS DA SUPERCOPA FEMININA

Quarta-feira (8)

Corinthians x Internacional

Horário: 16h20

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo e SporTV

Flamengo x Real Brasília

Horário: 21h30

Local: Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SporTV