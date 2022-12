A classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar se deu em um ambiente de empolgação contida no Estádio Al Thumama, em Doha. A vitória dos atuais campeões sobre a Polônia, neste domingo (4), por 3 a 1, gerou festa e animação na torcida, mas o ambiente nem se compara ao que foi visto na classificação da Argentina, no sábado (3) - os argentinos bateram a Austrália por 2 a 1.

A diferença entre a empolgação das torcidas dos favoritos saltou aos olhos. Enquanto o estádio em que os franceses atuaram sequer teve lotação máxima com 40.989 torcedores ocupando o local que tem capacidade para 44,4 mil pessoas (lotação de 92,3% das arquibancadas), Argentina x Austrália lotou o Estádio Ahmad Bin Ali, com todos os 45.032 lugares esgotados.

“É cultural. Os torcedores argentinos sentem uma paixão diferente” comentou Alejandro Moreno, que ostentava com orgulho a camisa da seleção sul-americana no estádio em que os franceses atuaram. “Nós temos uma identificação com os jogadores e fazemos um sacrifício grande para estarmos aqui, por isso desfrutamos em dobro”, concluiu o hermano.

A diferença entre o calor latino-americano e a frieza francesa na relação entre torcida e time ficou evidente após o apito final. Os jogadores argentinos ficaram cerca de dez minutos após o fim da partida celebrando a classificação a partir do gramado com seus fãs nas arquibancadas. A França deixou o campo quase imediatamente após o término do confronto em Doha.

Mesmo sendo atual detentora do título, apresentando um bom futebol e como uma das favoritas, a torcida francesa ainda não demonstra o mesmo entusiasmo em relação à campanha de quatro anos atrás em terras russas. “Na Rússia, havia mais de nós. Depois do título, infelizmente, ficamos mais exigentes”, avaliou o francês Nowick Maxime. “Ao contrário dos sul-americanos, não somos muito numerosos”, completou.

O compatriota Jeremy Degras foi ainda mais profundo em sua análise sobre o estado anímico da torcida dos azuis. Apesar de concordar que há um número reduzido de franceses no Catar por ocasião da Copa do Mundo, Degras foi bem taxativo em sua análise. “Não somos os melhores do mundo em torcer. Mas estamos felizes, pois fizemos um bom jogo e estamos classificados”, minimizou.

Se há discrepância entre as torcidas, em campo não se pode dizer o mesmo dos craques. Messi brilhou contra os australianos - marcou um dos gols - e os franceses viram Mbappé carregar sua seleção para as quartas de final. O craque do Paris Saint-Germain marcou dois gols - ambos no segundo tempo - e ainda deu assistência para Giroud abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Lewandowski fez o de honra dos poloneses, de pênalti, aos 54 da etapa final.

Nas quartas de final, a França encara sábado (10) a Inglaterra, que passou por Senegal ao vencer por 3 a 0. No dia anterior, sexta (9), a Argentina joga contra a Holanda.