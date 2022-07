O Corinthians terá mudanças em sua formação para encarar o Atlético-GO nesta quarta-feira (27), no Estádio Antonio Accioly, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Vítor Pereira vai manter o sistema de rodízio no time paulista e leva as condições físicas dos atletas para escalar a equipe alvinegra.

Para o duelo contra o Dragão a principal dúvida é no gol. Com desconforto muscular, o goleiro Cássio desfalcou o Corinthians na vitória (2 a 1) contra o Atlético-MG no Brasileirão e segue como dúvida. Caso ele não possa atuar, Carlos Miguel será titular diante do Dragão.

Ausências confirmadas são o meia Renato Augusto e o atacante Júnior Moraes, que se recuperam de lesões. Em relação ao último jogo do time na temporada, Vítor Pereira pode promover de sete a oito mudanças no time paulista.

A provável formação do Corinthians tem: Cássio (Carlos Miguel), Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Da provável formação, apenas Yuri Alberto, Carlos Miguel e Adson iniciaram o jogo contra o Atlético-MG e devem seguir no 11 inicial contra o Atlético-GO.