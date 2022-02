Esporte Com desconforto, volante desfalca o Vila Nova e passará por exames Deivid foi ausência no clássico contra o Atlético-GO e ficará de fora do jogo desta quinta-feira (10), contra o Iporá

O volante Deivid será ausência no Vila Nova para o jogo desta quinta-feira (10) contra o Iporá. Com desconforto muscular, o jogador de 33 anos ficou de fora do clássico contra o Atlético-GO, chegou a treinar ao longo desta semana, mas sentiu dores durante as atividades e não enfrentará o Lobo Guará pela 5ª rodada do Goianão. Deivid passará por exames nesta sexta-feira (11) para verificar se está ou não com alguma lesão mus...