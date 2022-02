Esporte Com desfalque de volante, Vila Nova se reapresenta após derrota Time colorado começa a preparação para os jogos contra a Aparecidense e o clássico diante do Atlético-GO

O Vila Nova se reapresentou na tarde desta segunda-feira (14) e iniciou a preparação para o jogo contra Aparecidense, na quarta-feira (16), no OBA. O Tigre perdeu a liderança do Grupo B, após ser superado pelo Iporá, por 2 a 0, na 6ª rodada do Campeonato Goiano em partida que utilizou apenas atletas reservas. Sem desfalques por suspensão, o técnico Hig...