Esporte Com destaques, ataque do Goiás pode voltar ao eixo Dupla Vinícius e Nicolas pode retornar ao setor ofensivo do Goiás, que pega o Avaí, fora de casa

O período foi curto, mas, para o torcedor esmeraldino, acompanhar três jogos da equipe sem a presença dos atacantes Vinícius e Nicolas em campo pareceu uma eternidade. Os jogadores são destaques do Goiás na temporada e voltaram a ser opções para o técnico Jair Ventura. O camisa 7 é o líder de assistências, com nove passes para gols, e o centroavante é o artilheiro do...