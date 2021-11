Esporte Com dois de Hulk, Atlético-MG bate o Fluminense e pode ser campeão na terça Galo pode ser campeão terça-feira (30), desde que o Flamengo não vença o Ceará

O Fluminense bem que tentou colocar água no chopp na festa do torcedor do Atlético-MG, mas o Alvinegro respondeu à altura os cânticos de que o "Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor", que ecoaram das arquibancadas durante boa parte do jogo. A equipe de Cuca venceu o Fluminense, de virada, por 2 a 1, neste domingo (28), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato B...