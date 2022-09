Com show da dupla Pedro Raul e Dadá Belmonte, o Goiás conquistou uma vitória importante sobre o Santos, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, e assumiu a 9ª colocação na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O time goiano venceu a terceira partida consecutiva e chega a quatro jogos de invencibilidade neste 2º turno.

No último jogo da 25ª rodada, o time esmeraldino entrou em campo ciente de que precisava de uma vitória para avançar duas casas na classificação para voltar ao top-10 do Brasileirão. Com dois gols de Pedro Raul, que se tornou o novo artilheiro da Série A, e duas assistências de Dadá Belmonte, a equipe do técnico Jair Ventura construiu o resultado sobre o Peixe, que balançou as redes com gol contra de Sávio.

Com esse resultado, o Goiás chegou aos 35 pontos e deu mais um passo importante para atingir o primeiro objetivo traçado pelo clube, que é a permanência na elite para 2023. Com essa pontuação, o time esmeraldino abriu dez pontos de vantagem para o Z4 com 13 jogos ainda a serem disputados.

Fora de casa, o Goiás apresentou seu cartão de visita logo aos dois minutos de jogo. Após trama pelo meio-campo, Dadá Belmonte foi acionado na ponta direita e acertou cruzamento na medida para Pedro Raul cabecear, por trás da defesa, e abrir o placar. O atacante esmeraldino chegava aos 13 gols na liderança da tábua de artilheiros, ao lado do argentino Germán Cano, do Fluminense.

A estocada esmeraldina fez com que o Peixe se lançasse ao ataque para buscar o empate na Vila Belmiro. A principal arma ofensiva era o venezuelano Soteldo, mas Vinícius Zanocelo foi quem teve as duas melhores chances para empatar no 1º tempo, mas carimbou a trave e mandou outra rente ao gol defendido por Tadeu, que também brilhou com duas defesas importantes logo no início do jogo. Aos poucos, o Goiás conseguiu esfriar os ânimos do Peixe e com uma marcação eficiente segurou o empate até o intervalo.

Atrás no placar, o time paulista voltou para o 2º tempo exercendo pressão e com maior posse de bola. O Goiás se defendia e especulava o contra-ataque. O time do técnico Jair Ventura se segurava bem, até que Madson infiltrou pela direita e chutou cruzado. A bola bateu no calcanhar de Sávio e enganou Tadeu. O jogo estava empatado na Vila Belmiro aos nove minutos da etapa final.

A torcida santista teve poucos minutos para comemorar. Aos 15 minutos, Pedro Raul voltou a brilhar para assumir, isoladamente, a artilharia da Série A, agora com 14 gols. O atacante esmeraldino recebeu a bola mais uma vez de Dadá Belmonte, girou sobre Eduardo Bauermann e bateu por cobertura para superar o goleiro João Paulo, que estava adiantado.

Mais uma vez atrás no placar, o Santos precisava se lançar ao ataque. Assim como no 1º tempo, o goleiro Tadeu fez uma grande defesa para impedir o empate. O time esmeraldino se segurava como podia e teve de lidar com dez minutos de acréscimos, mas suportou com bravura para garantir três pontos na bagagem.

O Goiás volta a entrar em campo no próximo domingo (11), às 19 horas, na Serrinha. O time esmeraldino recebe o Flamengo, que estará desfalcado dos atacantes Pedro e Gabigol. O Santos, por sua vez, vai jogar contra o Ceará, como visitante, no sábado (10), às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Santos: João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Luan), Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal (Lucas Barbosa); Lucas Braga (Jhojan Julio), Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Lisca

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir (Lucas Halter), Diego e Marquinhos Gabriel (Matheus Sales); Vinícius (Apodi), Pedro Raul (Nicolas) e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Gols: Pedro Raul aos 2’ do 1º tempo e aos 15’ do 2º tempo (Goiás); Sávio (contra) aos 9’ do 2º tempo (Santos)

Público: 11.497 pagantes

Renda: R$ 417.035,00