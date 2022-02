Esporte Com dois gols de Dudu, Atlético-GO vence Aparecidense e retoma liderança Lateral direito faz dois dols de pé esquerdo e dá vitória para o Dragão sobre o Camaleão

O lateral direito Dudu estava com a perna esquerda calibrada na tarde deste sábado (12), no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Em duas belas conclusões no jogo disputado com o gramado pesado, por causa da chuva, Dudu marcou os dois gols - um em cada tempo - da vitória do Atlético-GO na abertura do 2º turno do Goianão, enquanto o atacante Alex H...