Campeão do Goianão 2022, o Atlético-GO começou com goleada a competição de 2023 na noite desta quinta-feira (12). Em jogo disputado no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o renovado Dragão não tomou conhecimento do Grêmio Anápolis, vencedor do Estadual 2021, goleando por 4 a 1.

O jogo teve segundo tempo movimentado e com todos os gols marcados na etapa final. Destaque para a estreia do atacante Igor Torres, de 22 anos, que marcou dois gols e largou na frente na disputa por vaga com outros atacantes, como Felipe Vizeu, também contratado.

Shaylon e Moraes completaram o placar. Oportunista, João Celeri fez o gol de honra do time da casa. No domingo (15), o Dragão disputa clássico no Estádio Antonio Accioly, diante do Goiás.

As duas equipes, campeãs das quatro edições mais recentes do Goianão, disputaram um primeiro tempo movimentado e criaram boas chances para abrir o placar. O Atlético-GO apresentou os estreantes Pedro Paulo (goleiro), Rodrigo Soares (lateral), Emerson Santos (zagueiro) e Igor Torres (atacante), mesmo que dois deles (Pedro Paulo e Emerson) já estivessem no clube no ano passado, quando não terem atuado. O Grêmio Anápolis mostrou um time bem articulado e forte na marcação.

Tanto o Dragão quanto o time de Anápolis mostraram bom repertório de jogadas rápidas, pelos lados, chutes de fora da área e cruzamentos. Faltou mesmo a conclusão certeira ou, como na primeira chance, o gol foi anulado. Após boa jogada de Airton, principal opção ofensiva atleticana, Igor Torres cabeceou certo, mas o lance foi anulado pela arbitragem, que marcou impedimento.

Nas outras oportunidades do Atlético-GO, o goleiro Pereira esteve atento e fez três defesas difíceis na etapa inicial, enquanto Lucas Gazal errou o cabeceio, livre na área. O erro dele foi compensado na melhor oportunidade do Grêmio Anápolis.

Estreante, o goleiro Pedro Paulo errou uma saída de bola com o pé. João Celeri interceptou a bola e a deixou para Wendel, que, ao chutar, viu o lance interceptado por Lucas Gazal. O Grêmio Anápolis reclamou um pênalti e criou bom momento no chute rasteiro de João Araújo.

Segunda etapa

No segundo tempo, o Atlético-GO foi mais objetivo, marcou os gols e chegou à primeira vitória no Goianão. Antes de o time abrir o placar, Luiz Fernando acertou o travessão.

Depois, vieram os gols. Igor Torres mostrou oportunismo na área após bicicleta errada de Shaylon – 1 a 0, aos 6 minutos. Shaylon ampliou na saída errada da defesa do Grêmio – 2 a 0, aos 13. João Celeri, em chute certeiro, diminuiu – 2 a 1, aos 22 minutos. Antes de ser substituído por Moraes, Igor Torres ampliou a conta e fez o segundo gol dele – 3 a 1, aos 22 minutos. De volta ao Dragão, Moraes aproveitou a boa jogada de Kelvin – 4 a 1, aos 40 minutos.

FICHA TÉCNICA

Grêmio Anápolis: Pereira; Lucas Lima, Carlos Henrique (Victor Hugo), Klaidher, Marcos Antônio (Belão); Renato Luiz, Wendel (Kauê), João Araújo (Lucas Mineiro); Regino Souza, João Celeri, Lucas Gaspar (Flávio). Técnico: Edson Silva

Atlético-GO: Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Emerson Santos (Michel), Lucas Gazal, Jefferson; Gabriel Baralhas, Rhaldney, Shaylon; Airton (Kelvin), Igor Torres (Moraes), Luiz Fernando (Luan Sales). Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO)

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Adriano Mendes

Gols: Igor Torres (6' e 22'/2ºT), Shaylon (13’/2ºT), João Celeri (19’/2ºT) e Moraes (40’/2ºT)

Público: 492 pagantes

Renda: R$ 11.260,00