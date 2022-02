Esporte Com dois gols de Nunes, Goianésia vira, mas cede empate ao atual campeão Grêmio Anápolis e Azulão ficaram no empate por 2 a 2, no Jonas Duarte

O Goianésia manteve a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Goiano com um empate por 2 a 2 com o Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, em Anápólis, na noite desta quarta-feira (2). Com 4 pontos, a equipe tem a mesma pontuação do Morrinhos, que venceu a primeira, mas com saldo de gols melhor.Atual campeão goiano, o Grêmio Anápolis inicia a competição de 2022 patina...