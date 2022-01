Esporte Com dois reforços, Goiás inicia pré-temporada Clube tem zagueiro e atacante como novidades no início da preparação para 2022

O elenco do Goiás se apresentou na tarde desta terça-feira (4) e iniciou pré-temporada com duas caras novas. O zagueiro Caetano e o atacante Vinícius foram apresentados ao restante do elenco remanescente da última temporada. O zagueiro Everson, de 24 anos, participou da apresentação e pode ser anunciado como reforço após aprovação nos exames médicos. Everson foi revelado...