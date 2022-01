Esporte Com dois reforços, Goiás inicia pré-temporada com testes físicos Elenco esmeraldino se apresentou no CT Edmo Pinheiro e foi submetido a testes e avaliações físicas após período de férias

Com dois reforços, o Goiás iniciou a pré-temporada na tarde desta terça-feira (4), no CT Edmo Pinheiro, para realização de avaliações físicas. Ao todo, a atividade contou com 23 jogadores. As caras novas na apresentação esmeraldina foram o zagueiro Caetano e o atacante Vinícius, os dois únicos reforços anunciados pela diretoria, até o momento, para o início da tem...