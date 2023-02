O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, comemorou a vantagem construída pelo Dragão nas quartas de final do Goianão 2023. Neste sábado (25), no estádio Ferreira, a equipe atleticana venceu o Iporá por 1 a 0 e joga pelo empate na volta para avançar na competição estadual.

Na análise do treinador, o Atlético-GO conseguiu se superar contra um adversário que dificultou o jogo e não havia perdido como mandante sob comando do técnico Edson Silva.

“(O Iporá) É um time que mudou o jeito de jogar com o Edson Silva. Tirou as bolas longas e agora joga em velocidade, com ataque nas costas. Nós tivemos chances para matar o jogo no começo da partida, mas de modo geral é uma vitória importante que nos dá vantagem para o segundo jogo”, analisou o treinador rubro-negro, que frisou que está com boa “dor de cabeça”.

O motivo é a boa fase do atacante Daniel. Foi do jovem revelado na base atleticana o gol da vitória sobre o Iporá - o camisa 20 marcou o quarto gol dele em três jogos pelo Dragão no Goianão e é um dos artilheiros da equipe na competição.

“Dor de cabeça boa. (Daniel) É um menino, eu falei com ele que não era justo jogar uma responsabilidade mata-mata nele desde o começo. A cobrança seria grande, mas ele tem evoluído. Oportunidades estão sendo dadas e ele está aproveitando”, elogiou Eduardo Souza, que vê o Atlético-GO em evolução.

“Quem ganha é com dificuldade. Nós poderíamos ter matado o jogo contra o Iporá e não vamos evoluir de uma hora para outra. Vai evoluir com trabalho e nós vamos brigar até o fim pelo título Goiano. Vamos respeitar o Iporá e respeitar o adversário na semifinal, se passarmos”, completou o técnico do Dragão.