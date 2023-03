Foi com uma alta dose de drama, mas o Anápolis venceu o Vila Nova, por a 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e está classificado para a semifinal do Campeonato Goiano. O herói da classificação do Galo foi o goleiro Wellerson, que defendeu cobrança de pênalti do atacante Neto Pessoa e garantiu a vitória da equipe do interior.

Com o revés, o Vila Nova vê o sonho de voltar a ser campeão goiano ser adiado mais uma vez. A última conquista do time colorado se deu em 2005. O Anápolis, por sua vez, volta a ser semifinalista e tem o sonho de voltar à decisão do Goianão para repetir o feito de 2016.

Mesmo diante da torcida, o Vila Nova não conseguia fazer um jogo de imposição diante do Anápolis. O time visitante encarava o Tigre de frente, mas também não conseguia incomodar o goleiro Vanderlei.

O lance mais perigoso do 1º tempo foi acontecer somente nos acréscimos. Aos 47 minutos, Rodrigo Gelado cruzou rasteiro para Guilherme Parede, que finalizou e parou em uma grande defesa do goleiro Wellerson.

Se o empecilho para o gol colorado na primeira metade da partida foi o goleiro Wellerson, no 2º tempo a barreira era a trave. Aos 12 minutos, o meia Marlone finalizou de dentro da área, rasteiro, e acertou o pé da trave esquerda.

Aos 36 minutos, um lance deixou a torcida colorada incrédula. Aos 36 minutos, o atacante Guilherme Parede arriscou um voleio dentro da área e acertou o bonito gesto técnico, mas a finalização carimbou o travessão.

O jogo se encaminhava para a disputa por pênaltis, mas o Galo aprontou. Aos 44 minutos, Douglas escapou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Igor Cássio empurrar para as redes e abrir o placar.

O Anápolis tinha a vaga nas mãos, mas um lance mudou o cenário. Aos 47 minutos, Neto Pessoa foi derrubado na área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti. Quatro minutos depois, o próprio atacante fez a cobrança, mas parou na defesa de Wellerson.

O sopro de esperança nos minutos finais de partida se tornou em mais um capítulo de frustração da torcida do Vila Nova no Campeonato Goiano. O time colorado cai nas quartas de final e para voltar à Copa do Brasil em 2024 precisará buscar a vaga via Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Data: 4/3/2023 (sábado).

Horário: 16 horas.

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Leone Carvalho e Edson Antônio

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone (Hyuri) e Lourenço (Rickson), Vinícius Leite (Matheus Souza), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Rafael Donato). Técnico: Claudinei Oliveira.

Anápolis: Wellerson; Fábio, Igor, Rafael e Cazzeta (Laion); Vinícius, Elyeser e Ariel (Douglas); Wandinho (Marcão), Gonzalo (Igor Cássio) e Davi. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Gol: Igor Cássio aos 44’ do 2º tempo (Anápolis)