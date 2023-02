Os pilotos da Fórmula 1 terão apenas três dias para se preparar na pista para o campeonato 2023, que começa em pouco mais de uma semana, no Bahrein. A pré-temporada será realizada também no circuito barenita, a partir desta quinta-feira (23), e terá a presença do brasileiro Felipe Drugovich.

A BandSports vai mostrar parte das sessões vespertinas dos três dias de testes, das 9h10 às 13h40. E o aplicativo da categoria, o F1TV, transmite a pré-temporada na íntegra. Os testes vão das 4h da manhã pelo horário de Brasília até as 13h30.

O atual campeão da Fórmula 2 fará a sessão da manhã da quinta-feira (23), na madrugada brasileira. Ele é reserva da Aston Martin e foi chamado para substituir Lance Stroll, que sofreu um acidente de bicicleta. À tarde, o carro fica com Fernando Alonso.

A equipe aguarda para confirmar o restante da programação. O mais lógico seria que Drugovich tivesse mais tempo no carro na sexta (24) e no sábado (25) para estar preparado no caso de o canadense não estar apto a correr. Caso contrário, Alonso poderia fazer o restante do teste sozinho.

TIMES TERÃO METADE DOS TESTES EM COMPARAÇÃO COM 2022

A pré-temporada terá apenas três dias (a metade em comparação com o ano passado) uma vez que o regulamento fica relativamente estável em 2023. No entanto, os projetos dos carros estão mais maduros neste segundo ano, com mudanças importantes em relação ao equipamento de 2022. E as equipes seguem na tentativa de controlar as oscilações verticais, que causam os saltos principalmente nas retas.

Os pneus também foram atualizados, inclusive com a criação de um novo composto, que fica entre os dois mais duros. E as equipes ainda precisam fazer os testes de resistência das peças, incluindo os motores, que ganharam modificações para evitar quebras e também em seus softwares.

Será a primeira vez que veremos o carro da Red Bull, cercado de mistério até o momento. A equipe já colocou o carro na pista, mas não divulgou nenhuma imagem do novo carro. Eles são os grandes favoritos para a temporada, após ganharem por antecipação ambos os campeonatos em 2022.

E nunca é cedo para os questionamentos acerca da legalidade de algumas soluções encontradas pelos engenheiros começarem. Dentro do que se viu até agora, chamou a atenção a entrada de ar que a Ferrari está usando na parte de baixo da lateral. Ela busca alimentar o ar para a parte posterior, o que costuma ser chamado de duto S, por seu formato. Todas as equipes são obrigadas a enviar seus desenhos para a FIA antes de colocá-los na pista, mas é normal que as equipes questionem para entender mais sobre as soluções.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA PRÉ-TEMPORADA DA F1

De 23 a 25 de fevereiro, das 4h às 13h30, no Circuito Internacional do Bahrein

Quinta-feira

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Carlos Sainz (manhã)/ Charles Leclerc (tarde)

Alpine: Pierre Gasly (manhã)/ Esteban Ocon (tarde)

McLaren: Oscar Piastri (manhã)/ Lando Norris (tarde)

Aston Martin: Felipe Drugovich (manhã)/ Fernando Alonso (tarde)

Alfa Romeo: Guanyu Zhou (manhã)/ Valtteri Bottas (tarde)

Haas: Nico Hulkenberg (manhã)/ Kevin Magnussen (tarde)

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (manhã)/ Nyck de Vries (tarde)

Williams: Alex Albon (manhã)/ Logan Sargeant (tarde)

Sexta-feira

Red Bull: Sergio Perez (manhã)/ Max Verstappen (tarde)

Alpine: Esteban Ocon (manhã)/ Pierre Gasly (tarde)

McLaren: Lando Norris (manhã)/ Oscar Piastri (tarde)

Alfa Romeo: Guanyu Zhou

Haas: Kevin Magnussen (manhã)/ Nico Hulkenberg (tarde)

AlphaTauri: Yuki Tsunoda (manhã)/ Nyck de Vries (tarde)

Williams: Logan Sargeant

Sábado

Red Bull: Sergio Perez

Alpine: Pierre Gasly (manhã)/ Esteban Ocon (tarde)

McLaren: Oscar Piastri (manhã)/ Lando Norris (tarde)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas

Haas: Nico Hulkenberg (manhã)/ Kevin Magnussen (tarde)

AlphaTauri: Nyck de Vries (manhã)/ Yuki Tsunoda (tarde)

Williams: Alex Albon