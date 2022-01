Esporte Com duas formações e goleada, Atlético-GO ajusta equipe Time principal goleou os meninos da base por 6 a 0

Duas formações foram testadas pelo técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, na tarde desta quinta-feira (20) durante jogo-treino diante da equipe sub-20 atleticana. O time apontado como titular goleou os meninos da base por 6 a 0 - gols de Rickson, na primeira parte da atividade, e três gols do atacante paraguaio Brian Montenegro na etapa final do treinamento realizado n...