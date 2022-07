O elenco do Goiânia se apresentou nesta quarta-feira (6) para iniciar as atividades de preparação para a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O time alvinegro possui uma nova configuração no comando do futebol do clube.

O diretor de futebol será Henrique Peixoto, de 44 anos, que como atleta trabalhou no futebol goiano como zagueiro do Vila Nova, Itumbiara e Goiás. Carioca, Henrique Peixoto também tem passagens por clubes tradicionais do Rio de Janeiro como Vasco da Gama e Fluminense.

Para o trabalho de campo, o técnico Marcus Alexandre será o responsável por montar a equipe e tentar seguir os passos do que fez em seu ex-clube, o Maricá-RJ, onde conquistou acessos nas divisões inferiores do futebol carioca.

Marcus Alexandre, assim como Henrique Peixoto, possui ligação com o Vasco da Gama, onde trabalhou por muitos anos e participou da formação de vários atletas que saíram das categorias de base da equipe de São Januário.

Para a formação do elenco que disputará a Divisão de Acesso, o Goiânia não vai mais utilizar uma base que defendeu o clube nas últimas temporadas. A diretoria alvinegra buscou jogadores em divisões inferiores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo. E espera que essa mescla possa render bons frutos.

Como a estreia do Galo ainda será apenas no início de agosto, o elenco receberá novas peças e dará melhores condições para Marcus Alexandre trabalhar.

A estreia do Goiânia aestá marcada para o dia 6 de agosto, às 15h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, contra o Cerrado, equipe recém-promovida da 3ª Divisão.

Em 2022, a Divisão de Acesso será disputada entre oito equipes (Anapolina, Aparecida, Aseev, Cerrado, Goiânia, Inhumas, Itumbiara e Jaraguá), em pontos corridos, com dois turnos.