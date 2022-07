O Goiás derrotou o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite deste sábado (9) e deixou a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. A dupla de centroavantes formada por Nicolas e Pedro Raul foi responsável pelos gols da importante vitória na Serrinha, que impediu que o Furacão assumisse a liderança na tabela de classificação.

O técnico Jair Ventura apostou na escalação de Nicolas e Pedro Raul juntos, como uma dupla de ataque. A iniciativa do treinador deu certo, pois Pedro Raul abriu o placar ao aproveitar uma assistência de Nicolas, que também foi para as redes para marcar o segundo gol da vitória esmeraldina. A partida marcou também a estreia do novo uniforme do Goiás, que foi desenhado por um torcedor do clube.

Com o resultado, o Goiás chegou a 20 pontos em 16 jogos disputados neste 1º turno e se afastou da zona do rebaixamento. Até o momento, a equipe esmeraldina ocupa a 11ª colocação na tabela. Além de perder a chance de assumir a liderança da competição, o Furacão foi ultrapassado pelo Fluminense e caiu para a 3ª colocação. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari viu cair a série invicta que durava 14 jogos.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (13), às 19 horas, para disputa uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do rival Atlético-GO, na Serrinha. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o time esmeraldino mede forças com o Juventude no domingo (17), às 11 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Furacão recebe o Bahia na terça-feira (12), pela Copa do Brasil, e depois recebe o Internacional, no sábado (16), no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

O JOGO

O técnico Jair Ventura optou por uma formação com dois centroavantes e barrou Vinícius para escalar Nicolas. O treinador precisou de apenas cinco minutos para mostrar que sua tese estava correta. Em jogada rápida pelo lado direito, Diego foi até a linha de fundo e cruzou para área. Nicolas desviou de cabeça e encontrou Pedro Raul dentro da área, que bateu de primeira para abrir o placar na Serrinha.

Com o gol precoce, o Goiás passou a apertar mais a marcação para explorar o contra-ataque. O Furacão finalizava mais, porém sem muito perigo para o gol de Tadeu. O time esmeraldino queria ampliar a vantagem e conseguiu. Aos 39 minutos, Nicolas aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com força. Bento fez a defesa parcial, mas acabou entrando com bola e tudo para festa dos jogadores na Serrinha.

O Goiás tinha a partida controlada no 2º tempo, até que uma penalidade máxima foi marcada aos 14 minutos. A bola bateu no braço do zagueiro Yan Souto e foi anotado o pênalti. Na cobrança, Terans deslocou o goleiro Tadeu e diminuiu a diferença no placar aos 16 minutos.

O gol animou a equipe visitante, que se lançou ao ataque para buscar o empate na Serrinha e amenizar os danos que a derrota estava causando ao time. O Goiás se defendia como podia e tentava explorar os contra-ataques. Com apoio da torcida, o time esmeraldino conseguiu cumprir seus objetivos na metade final do 2º tempo e saiu de campo com uma importante vitória.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego (Maguinho), Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Dadá Belmonte) e Danilo Barcelos; Pedro Raul (Vinícius) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick (Matheus Babi), Matheus Fernandes (Hugo Moura) e Vítor Bueno; Vítor Roque (Marcelo Cirino), Cuello (Rômulo) e Canobbio (Terans). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Data: 9/7/2022 (sábado)

Horário: 20h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Gols: Pedro Raul aos 5’ e Nicolas aos 39’ do 1º tempo (Goiás); Terans aos 16’ do 2º tempo (Athletico-PR)

Público: 7.323 pagantes/9.044 presentes

Renda: R$ 125.775,00