Com a eliminação para a Croácia nesta sexta-feira (9), o Brasil vai chegar a ao menos 24 anos sem um título de Copa do Mundo, igualando o período entre o tri e o tetracampeonatos, entre 1970 e 1994.

O último título brasileiro foi em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. O próximo Mundial será disputado em 2026, com um novo formato. Serão 48 seleções lutando pelo título. Canadá, México e Estados Unidos serão as sedes.

Desde o último título, o Brasil foi eliminado por europeus em todas as oportunidades. Quatro delas vieram nas quartas de final.

+ Nos pênaltis, Brasil perde para a Croácia e dá adeus ao sonho do hexa

+ Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3º trauma em Copas e sai chorando

+ Brasil é primeiro time a fazer 1 a 0 na prorrogação e ser eliminado em Copa

Em 2006, perdeu para a França; em 2010, caiu diante da Holanda e, em 2018, para a Bélgica. Na única vez em que passou de fase, caiu no pior momento de sua história, o 7 a 1 contra a Alemanha, em 2014, na semifinal.

Em 2002, a seleção bateu justamente a Alemanha, por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

Na eliminação desta sexta, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas penalidades. Neymar, que teoricamente seria o último cobrador, sequer chegou a participar da disputa.

O próximo ciclo da seleção brasileira deve ser com um novo técnico, já que Tite deixou claro que não continuaria no comando após a Copa, qualquer que fosse o resultado.