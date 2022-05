Com o empate diante do Grêmio, por 0 a 0, na tarde deste domingo (29), o Vila Nova chegou à marca de 17 partidas oficiais sem vitórias atuando no Serra Dourada.

A última vitória colorada no Serra Dourada foi no dia 19 de janeiro de 2019, quando bateu a Aparecidense, por 1 a 0, no Campeonato Goiano. Depois daquele resultado, o Tigre empatou 12 vezes e saiu derrotado em outras cinco oportunidades. Neste período, o Vila Nova ainda perdeu amistoso diante do Corinthians.

Ao todo, o jejum do Tigre no estádio, que ficou sem receber jogos por mais de dois anos, é de 18 partidas. Curiosamente, a sequência negativa no Serra Dourada é antecedida por uma série de 18 jogos sem perder no tradicional estádio goiano.

O estádio só deve ser utilizado novamente pelo Vila Nova no 2º turno, em partidas em que o time colorado vai receber Vasco e Cruzeiro. A diretoria ainda vai estudar, caso a caso, as situações em que a expectativa de público for grande para alterar outros jogos para o Serra Dourada.

Confira a sequência de jogos sem vitórias no Serra Dourada:

7/5/2019 - Vila Nova 0 (3) x (4) 0 Juventude - Copa do Brasil

10/5/2019 - Vila Nova 0 x 0 Ponte Preta - Série B

1º/6/2019 - Vila Nova 0 x 1 Londrina - Série B

4/7/2019 - Vila Nova 1 x 2 Corinthians - Amistoso

20/7/2019 - Vila Nova 1 x 1 América-MG - Série B

27/7/2019 - Vila Nova 0 x 1 Bragantino - Série B

3/8/2019 - Vila Nova 0 x 0 Figueirense - Série B

17/9/2019 - Vila Nova 0 x 2 Botafogo-SP - Série B

24/9/2019 - Vila Nova 2 x 2 CRB - Série B

1º/10/2019 - Vila Nova 1 x 1 Criciúma - Série B

11/10/2019 - Vila Nova 1 x 1 Atlético-GO - Série B

19/10/2019 - Vila Nova 2 x 2 Coritiba - Série B

29/10/2019 - Vila Nova 0 x 2 Brasil de Pelotas - Série B

8/11/2019 - Vila Nova 0 x 0 Operário-PR - Série B

13/11/2019 - Vila Nova 1 x 1 Guarani - Série B

20/11/2019 - Vila Nova 1 x 1 Oeste-SP - Série B

11/5/2022 - Vila Nova 0 x 2 Fluminense - Copa do Brasil

29/5/2022 - Vila Nova 0 x 0 Grêmio - Série B