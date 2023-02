O Atlético-GO lidera o Goianão, está praticamente classificado às quartas de final e tem o melhor ataque da competição, com 14 gols marcados em seis rodadas. Para enfrentar o Crac nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Accioly, o técnico Eduardo Souza deve novamente fazer mudanças e alguns jogadores começam a garantir a titularidade. Outros, correm atrás. A busca é pelo time ideal.

No jogo contra o Leão do Sul, a formação titular deverá ter Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Rodrigo Gazal e Jefferson; Rhaldney, Shaylon e Bruno Tubarão (Moraes Júnior); Airton, Felipe Vizeu e Luiz Fernando. Eduardo Souza tem procurado passar confiança aos atletas, mas o período de observações já se aproxima do fim.

Após a 1ª fase do Goianão, o Atlético-GO terá as quartas de final do Estadual, se avançar, e a estreia na Copa do Brasil, em fevereiro. No Estadual, o time atleticano terá jogos em casa contra Crac, Morrinhos e Goianésia (Antonio Accioly), Goiânia (no Estádio Olímpico) e Inhumas (fora de casa).

Por enquanto, nomes como Ronaldo (goleiro), Lucas Gazal e Ramon Menezes (zagueiros), Jefferson (lateral esquerdo), Shaylon (meia), Airton, Felipe Vizeu e Luiz Fernando (atacantes) se consolidam na formação titular. À exceção de Felipe Vizeu, os demais são atletas que estavam no elenco do ano passado. Nas outras posições, há concorrência e dúvidas na comissão técnica atleticana.

Eduardo Souza fez o rodízio no time durante os seis jogos do Goianão e testou três especialistas na lateral direita: Rodrigo Soares (revelado na base do clube, rodou pelo mundo do futebol e voltou ao Dragão após passar pelo Juventude), Léo Gomes (oriundo da base do Vila Nova, foi jogador do Grêmio, teve lesão grave no joelho e fez trabalho de recuperação física no CT do Dragão, até acertar vínculo com o clube) e Luan Sales (também na base, atuou em Iporá e parece estar perdendo espaço na disputa pela posição). Rodrigo Soares voltará a ser titular diante do Crac.

Na zaga, Emerson Santos (contratado ano passado) voltou a se contundir. Desta vez, foi lesão muscular. Gazal e Ramon vão tomando conta da posição, pois Michel (prata da casa) e o recém-contratado Iago continuam na reserva – no treino desta terça-feira (31), outro zagueiro da base, Renan Cosenza, foi testado por Eduardo Souza.

Entre os volantes, a disputa está entre Rhaldney (reserva ano passado), Mikael (campeão da Copa Verde pelo Paysandu-PA) e Thiago Medeiros (de 19 anos, é prata da casa e começa a se firmar). Moraes Júnior, após o golaço sobre a Aparecidense, também entra na disputa por uma vaga no meio-campo – ele e Bruno Tubarão (um dos contratados em 2023) concorrem pela vaga no jogo diante do Crac.

No ataque, Kelvin entrou na maioria dos jogos e é reserva de primeira hora para ser utilizado no setor. Igor Torres, autor de dois gols, precisará ficar cerca de dois meses se recuperando de fratura e cirurgia no pé. Outro contratado, o meia Vico se contundiu logo na estreia, na derrota para o Anápolis, e precisa se recuperar para voltar ao time. Opção para o ataque, o jovem Daniel, de 18 anos, atuou durante um tempo em Iporá.