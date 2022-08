Após 21 rodadas, o Goiás é a equipe mais faltosa da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino também é o maior acumulador de cartões amarelos, mas tem apenas uma expulsão na competição até agora. Capitão da equipe, o goleiro Tadeu disse que o Goiás não tem esse estilo como uma proposta pensada e enxerga esses números como situação normal dentro do futebol.

O Goiás adota um estilo de jogo mais reativo desde que o técnico Jair Ventura assumiu o comando da equipe na 2ª rodada desta Série A. Este estilo de jogo reflete diretamente na posse de bola esmeraldina, tanto que o time é o que menos fica com o domínio da pelota entre os 20 participantes. Logo, o Goiás é o time que mais precisa tentar recuperar a bola na competição e tem feito um número elevado de faltas em comparação com a média observada na competição.

Em 21 partidas, o Goiás cometeu 317 faltas no campeonato e tem média de 15,1 faltas por jogo. O time esmeraldino cometeu sete faltas a mais que o América-MG, que é o segundo colocado neste quesito. São 74 faltas a mais que o Corinthians, equipe que menos faltas cometeu neste Brasileirão até agora.

No elenco esmeraldino, o líder de faltas cometidas é o atacante Dadá Belmonte. Com 33 infrações, o atacante, que também atua como ala pelo lado esquerdo, está entre os dez jogadores mais faltosos da Série A.

Além do número de faltas cometidas, o Goiás também lidera a lista de clubes que mais acumularam cartões amarelos nesta Série A. Ao todo foram aplicados 63 cartões amarelos para esmeraldinos, o que dá uma média de três advertências por partida na competição. O volante Fellipe Bastos é quem mais foi advertido - sete amarelos.

Apesar do número alto de cartões amarelos, o Goiás não é um time considerado violento no Brasileirão. Em toda a competição, até agora, apenas um jogador esmeraldino foi expulso. O Coritiba é o clube com mais expulsões, com oito cartões vermelhos em 21 partidas.

Para o goleiro Tadeu, o número de faltas e cartões amarelos é uma consequência. “Não treinamos para sermos o time mais faltoso e ser o time que mais toma cartões (amarelos). Nós treinamos para vencer os jogos e isso acaba sendo uma consequência das partidas. Nossa preocupação é vencer os jogos e o número de faltas é algo que não controlamos dentro das partidas”, avaliou o capitão esmeraldino.

O Goiás volta a campo no próximo sábado (13) para enfrentar o Avaí, às 16h30, na Serrinha. O time esmeraldino poderá contar novamente com o lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão automática contra o Palmeiras. A expectativa é que o lateral esquerdo Sávio e o atacante Apodi estejam à disposição para o jogo.