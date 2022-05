Esporte Com estratégia, Goiás acumula pontos no Brasileiro Time esmeraldino se defende bem, explora os contra-ataques e conquista importante vitória para se afastar da zona da degola no Brasileirão

Com execução perfeita do plano estratégico adotado, o Goiás venceu o Santos, por 1 a 0, na noite deste domingo (15), no Estádio da Serrinha e deixou para trás a vizinhança com a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.Em casa, diante de quase dez mil torcedores, o time esmeraldino foi eficiente na marcação e conseguiu balançar as redes com pênalti conv...