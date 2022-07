Esporte Com foco nas oitavas da Sul-Americana, Inter poupa jogadores em confronto contra o Ceará O técnico Mano Menezes indica dividir a atenção entre o Brasileiro e o jogo de volta da Sul-Americana, na próxima terça-feira (5), e deve poupar nomes importantes

Após perder por 2 a 0 contra o Colo Colo, do Chile, na terça-feira (28), e se complicar nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Internacional vira a chave e vai até Fortaleza (CE) para encarar o Ceará, neste sábado (2), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube colorado busca a vitória para defender sua vaga no G4, em...