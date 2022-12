Após uma semana de atividades na pré-temporada, os jogadores do Goiás entraram de recesso para as festividades de fim de ano, mas estarão isentos apenas de atividades presenciais no centro de treinamento do Goiás e terão de cumprir uma cartilha estipulada pela comissão técnica esmeraldina.

Recém-chegado ao clube, o preparador físico Valdir Júnior avaliou como positiva a primeira semana de trabalhos, que não ficou reduzida a apenas treino físico. “Foi uma primeira semana com intensidade, com volume, é óbvio que temos que tomar cuidado nos primeiros dias no somatório de um treino para o outro, mas diria que desde o primeiro treino nós conseguimos aliar aspectos”, detalhou o novo integrante da comissão técnica do Goiás.

Os jogadores foram liberados após o treino da última sexta-feira para as festas de Natal e Ano Novo, mas no intervalo entre uma festividade e outra deverão realizar atividades elaboradas pela comissão técnica. Valdir Júnior acredita que esse período em que os jogadores poderão ficar sem treinar no centro de treinamento não vai representar um problema no planejamento global da pré-temporada esmeraldina.

“Não vamos ter problemas, até pelas avaliações que foram feitas, nós vimos que o pessoal que já estava no Goiás, houve evolução da última pré-temporada para agora. Eles tiveram o período de férias e reforçamos as planilhas de treinamentos e estaremos em contato direto”, destacou o preparador físico.

Os jogadores retornam ao dia a dia no CT Edmo Pinheiro no dia 2 de janeiro e a estreia esmeraldina no Campeonato Goiano está marcada para 11 de janeiro contra a Aparecidense, no Estádio Hailé Pinheiro. Valdir Júnior explicou que a disputa dessas partidas está inserida no processo de evolução dos jogadores neste estágio do calendário do futebol.

“Entendemos, de modo geral, que o jogo faz parte da evolução. Não adianta ficar um mês, ou um mês e meio treinando o atleta se não expor ele a jogos, a competição. Isso também evolui. O que posso adiantar é que os atletas estarão no Goianão, não vai demorar para eles jogarem”, frisou o preparador físico do Goiás.

A tendência é que na fase de classificação do Campeonato Goiano seja adotado um rodízio entre os jogadores. Essa situação será avaliada entre comissão técnica e diretoria. O certo é que vai existir uma atenção específica com jogadores que necessitarem deste tipo de tratamento para que a produtividade deles a longo prazo seja maior e mais qualificada.

“Temos situações isoladas, jogadores que tiveram problemas na temporada anterior, como pouca minutagem. Jogadores que foram contratados e estão há algum tempo sem jogar. Com esses teremos mais cautela”, explicou.