Com formação alternativa, Aparecidense vence o Crac no Aníbal

A Aparecidense venceu a segunda partida seguida no Campeonato Goiano 2022. Neste sábado (5), na abertura da 4ª rodada, o Camaleão superou o Crac por 2 a 1, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Os gols da partida, todos marcados no 2º tempo, foram anotados por Negueba e Igor Pupinski (contra) para o time de Aparecida de Goiânia, e Kayron descontou para o Leão do Sul. ...