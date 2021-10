Esporte Com gol argentino, Vila Nova abre vantagem sobre Aquidauanense Time alternativo montado pelo técnico Higo Magalhães vence, por 1 a 0, e joga pelo empate para avançar na Copa Verde na próxima semana

O Vila Nova não teve uma atuação primorosa, mas jogou o suficiente para conquistar a vitória no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, em Aquidauana-MS, na tarde de muito calor desta quinta-feira (28). O time vilanovense venceu o Aquidauanense-MS por 1 a 0, com gol marcado aos 11 minutos pelo atacante argentino Nico Maná, no Estádio Noroeste. Assim, terá a vant...