O Liverpool recebeu neste domingo (9) o Shrewsbury Town, da terceira divisão, e venceu por 4 a 1 com gols de Gordon, Fabinho (2) e Roberto Firmino, na partida que era válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Com a classificação, o Liverpool avança na competição em que não chega às quartas de final da há seis edições. Embora o momento do Liverpool não seja dos melhores, já que não vencia no tempo normal há cinco jogos, os mandantes, com o triunfo, ampliaram uma invencibilidade de 19 jogos no Anfield.

O próximo jogo do Liverpool é o clássico em casa contra o Arsenal, válido pela outra copa, a da Liga Inglesa, na quinta-feira às 16h45. O Shrewsbury, por sua vez, joga fora de casa contra o Crewe no sábado,12h.

PRIMEIRO TEMPO AGITADO

O Liverpool, mesmo esfacelado pelos desfalques, com muitos garotos e sem entrosamento, assumiu as rédeas do jogo e teve a bola no campo ofensivo, registrando 83% de posse de bola, mas tomou um susto logo no primeiro ataque do Shrewsbury, que abriu o placar aos 26 minutos depois de bom cruzamento rasteiro de Ogbeta para Udoh.

Os garotos do Liverpool não se intimidaram e, seis minutos após o gol sofrido, empataram a partida em belo lance de Gordon, que driblou um zagueiro dentro da área e finalizou com calma e precisão. Dois minutos antes do final do primeiro tempo, Ebanks-Landell colocou, descaradamente, a mão na bola dentro da área em lance com Van Dijk. Fabinho cobrou a penalidade deslocando o goleiro e deu tranquilidade ao Liverpool.

É preciso ressaltar que o Shrewsbury, mesmo trocando apenas 80 passes, conseguiu ter algumas boas chances e incomodar os mandantes, além de fazer um segundo gol, que foi bem anulado por conta de um impedimento prévio de Bennett.

SEGUNDO TEMPO EM MARCHA LENTA

O Liverpool, com a vantagem no placar e jogando em casa, optou por não correr riscos e, com o controle da bola, cadenciou a partida trocando passes no campo ofensivo. O Shrewsbury Town não encontrou as facilidades e os espaços do primeiro tempo para incomodar os mandantes e, basicamente, correu atrás da bola.

O grande momento do jogo foi proporcionado pelo brasileiro Roberto Firmino, que entrou na segunda etapa e marcou o terceiro gol do Liverpool de calcanhar aos 33 minutos.

No último lance da partida, Fabinho aproveitou o desvio de uma cabeçada que ele mesmo deu e ampliou a vitória do Liverpool, dando números finais ao jogo depois de anotar seu segundo gol na partida e o quarto do Liverpool.

SHREWSBURY TOWN JOGA EM QUAL DIVISÃO

Atualmente o time está na terceira divisão e, entre os 24 times, ocupa a 15° posição, somando 29 pontos em 25 jogos depois de vencer oito, empatar cinco e perder 12 partidas. O momento do Shrewsbury é bom e a equipe não perde há quatro partidas. Na Copa da Inglaterra, a equipe venceu os dois jogos que disputou até então, marcando sete gols no total e sofrendo apenas dois.

RETORNO DE KLOPP

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, foi desfalque no clássico do Campeonato Inglês contra o Chelsea por testar positivo para covid e, até poucas horas antes do jogo contra o Shrewsbury, não sabia se poderia comandar a equipe, mas testou negativo hoje, o que liberou Klopp para voltar a trabalhar com o elenco.

SURTO DE COVID NO LIVERPOOL

A semana de preparação para o jogo deste domingo foi muito conturbada, já que o Liverpool conviveu com um surto de covid e chegou a ter o seu centro de treinamento fechado, inclusive. O clube, por sinal, teve sua partida da Copa da Liga contra o Arsenal adiada devido ao alto número de infecções no elenco.

CAMPEONATO INGLÊS

O Liverpool aparece em terceiro na competição e já somou 42 pontos, ficando 11 atrás do Manchester City, que lidera o campeonato. O Chelsea tem um ponto a mais que o Liverpool e ocupa a segunda colocação, mas as duas equipes têm uma partida a mais que o Liverpool, que ainda tem 18 jogos por fazer. O Arsenal é o quarto colocado e já conquistou 35 pontos, sete a menos que o Liverpool.