O Atlético-GO segue liderando isoladamente o Campeonato Goiano após conquistar, na noite desta quinta-feira (2), mais uma vitória, que foi apertada diante da bem organizada equipe do Crac. O triunfo por 1 a 0, no Estádio Antonio Accioly, com gol do versátil Moraes Júnior, deu ao Dragão o topo da classificação um dia após o Goiás ter assumido provisoriamente o posto.

Moraes tem aproveitado as oportunidades dadas pelo técnico Eduardo Souza. Num chute rasteiro e com raiva, mas em lance de oportunismo e pontaria afiada, o jogador selou o triunfo do time atleticano diante de sua torcida. O Dragão chega a 16 pontos e vai encaminhando o 1º lugar. Pela primeira vez, não sofreu gol no Estadual.

Leia também:

+ Bariani Ortêncio será homenageado em Goiânia x Atlético-GO

+ Tabela completa do Goianão 2023

É o terceiro gol de Moraes, que se chama Onitlasi, mas era chamado de Juninho no início da carreira antes de passar a usar nome de Moraes, quando atuou na base do Flamengo. Na semana passada, pediu para que fosse chamado de Moraes Júnior, pela força do nome. Pedido feito e dois gols foram marcados por ele nas últimas rodadas.

O jogo

Atlético-GO e Crac fizeram um primeiro tempo equilibrado, de poucas chances de gol para as duas equipes. O Dragão pecou nas finalizações, seja nos cruzamentos, jogadas pelos lados do campo e nas conclusões.

O Leão do Sul saía em velocidade do campo defensivo, sempre com a bola trabalhada. Nada de chutões, faltas ou entradas violentas do time catalano. Porém, sem a eficiência para finalizar quando se aproximava da intermediária atleticana. Com a bola nos pês, Jeremias acelerava o ritmo, mas a defesa rubro-negra tinha controle-te da situação.

Desta forma, a etapa inicial mostrou valorização da posse de bola pelos dois lados, algumas jogadas trabalhadas na linha de fundo e chutes de fora da área. A principal oportunidade do Crac foi no escanteio. O capitão William Goiano subiu mais alto e cabeceou com perigo.

Entre as tentativas atleticanas de abrir o placar, a mais nítida foi no cruzamento rasteiro de Airton. Luiz Fernando tocou de leve na bola na pequena área e tirou de Felipe Vizeu a chance de fazer mais um gol no Estadual. No meio, Shaylon e Bruno Tubarão conseguiram trabalhar a posse de bola e arriscaram alguns chutes, mas fora da meta de Cleriston.

O segundo tempo foi um retrato da etapa inicial. Muita posse de bola, alguns lances criados pelos lados do campo e poucas oportunidades criadas.

O técnico Eduardo Souza fez mudança no ataque. Kelvin entrou no lugar de Airton e desperdiçou chance incrível, na área, após belo passe de Felipe Vizeu. A outra jogada de perigo foi no giro de Luiz Fernando, na bola que passou rente à trave.

A torcida atleticana mostrou alguns sinais de insatisfação pela falta de gols, apesar do domínio das ações da equipe. O treinador do Dragão arriscou outras duas mudanças: o lateral Moraes Júnior no lugar de Jefferson e o jovem atacante Daniel na vaga de Felipe Vizeu.

O trio que teve a confiança de Eduardo Souza justificou a aposta. Cruzamento rasteiro de Kelvin, Daniel tocou na bola e tirou a marcação do Leão do Sul do lance. Moraes Júnior chutou rasteiro e com força para abrir o placar e marcar o terceiro gol dele no Goianão – Atlético-GO 1 a 0, aos 37 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Gazal, Jefferson (Moraes Júnior); Rhaldney, Shaylon, Bruno Tubarão; Airton (Kelvin), Felipe Vizeu (Daniel), Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Crac: Cleriston; Duda (Igor Pupinski), Nilo, Willian Goiano, Eduardo; Lucas Gonçalves, Wagner Manaus, Jonatha (Marquinhos Bento); Jeremias (Kairon), Victor Rangel (Uelber), Janderson. Técnico: Paulo Massaro

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Breno Souza. Assistentes: Cristhian Passos e Igor Alves de Moraes. Gol: Moraes Júnior aos 37 minutos do 2º tempo. Publico: 3.046 pessoas. Renda: RS 39.965,00