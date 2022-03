Esporte Com gol de pênalti, Atlético-GO bate Goiás e abre vantagem na final Marlon Freitas marca o gol da vitória atleticana e Dragão jogará com a vantagem do empate no jogo da volta

Com gol de pênalti de Marlon Freitas, o Atlético-GO derrotou o Goiás, por 1 a 0, na tarde deste sábado (26), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão aproveitou o fator casa e as adversidades vividas pelo time esmeraldino para abrir vantagem na decisão do Campeonato Goiano. Com o resultado obtido no jogo da ida, o Atlético-GO joga por um empate no próximo sábado (2), na S...